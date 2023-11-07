“Залужний” закликав до перевороту. Фейкові відео прокоментував полковник ЗСУ

Пропагандисти поширили відео-діпфейки з “головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним”.

“У мережі з’явився фейк. Зробили його орки або… коряво, але хом’ячки почали молитися. Аналізуючи ситуацію, впевнений, що далі будуть з’являтися інші відео, аудіо та, можливо, записи телефонних розмов. Фейків та інших вкидів буде більше. Довіряйте тільки перевіреним джерелам і вмикайте критичне мислення“, – закликав у телеграмі полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Зазначимо, що діпфейки – це підробки, які стали можливими завдяки сучасним цифровим технологіям. Вони дозволяють відтворити на відео певну особу за допомогою алгоритмів машинного навчання.

Відео: соцмережі

Раніше міністр оборони Рустем Умєров спростував інформацію, поширену пропагандистськими каналами Кремля з посиланням на депутата від ЄС Володимира Ар’єва, що нібито Залужного відправляють у відставку.

“Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти”, – написав він у фейсбуці.