“Залужний” закликав до перевороту. Фейкові відео прокоментував полковник ЗСУ
Пропагандисти поширили відео-діпфейки з “головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним”.
“У мережі з’явився фейк. Зробили його орки або… коряво, але хом’ячки почали молитися. Аналізуючи ситуацію, впевнений, що далі будуть з’являтися інші відео, аудіо та, можливо, записи телефонних розмов. Фейків та інших вкидів буде більше. Довіряйте тільки перевіреним джерелам і вмикайте критичне мислення“, – закликав у телеграмі полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Зазначимо, що діпфейки – це підробки, які стали можливими завдяки сучасним цифровим технологіям. Вони дозволяють відтворити на відео певну особу за допомогою алгоритмів машинного навчання.
Відео: соцмережі
Раніше міністр оборони Рустем Умєров спростував інформацію, поширену пропагандистськими каналами Кремля з посиланням на депутата від ЄС Володимира Ар’єва, що нібито Залужного відправляють у відставку.
“Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти”, – написав він у фейсбуці.
Читайте також: Залужний відповів республіканцям, що потрібно для перемоги – Фурса
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: видео, Залужный, отставка, умеров, фейк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Залужний” закликав до перевороту. Фейкові відео прокоментував полковник ЗСУ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 23:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пропагандисти поширили відео-діпфейки з “головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним”.".