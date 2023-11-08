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Болвинов: Фанатку РФ из Купянска, бежавшую в Эстонию, нашли благодаря Европолу

Мир 19:00   08.11.2023
Елена Нагорная
Болвинов: Фанатку РФ из Купянска, бежавшую в Эстонию, нашли благодаря Европолу

Правоохранители Харьковщины через платформу Европола получили информацию о коллаборантке, которая после деоккупации города Купянск сбежала в Эстонию и пробыла там до апреля текущего года. Сейчас женщина, объявленная в розыск, уже в РФ, и ее «с нетерпением ожидают в Украине для правосудия».

Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов и подчеркнул, что это первые результаты работы с Европолом.

Болвинов рассказал, что летом 2022 года в Купянске женщина активно агитировала за российскую армию, призывала людей сотрудничать с агрессором.

«»Россия здесь навсегда» и другие враждебные лозунги купянчанка произносила публично, мы нашли достаточно доказательств ее вины и заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме. Но все это время вместе с сыном она, оказывается, была в Эстонии. По информации наших иностранных коллег, женщина на самом деле хотела попасть в РФ, но у сына не хватило документов для пересечения границы. Тогда наша подозреваемая «пересидела» в Эстонии, получила там вид на жительство. И уже в апреле этого года таки выехала в Россию в Орловскую область», — сообщил главный следователь Харьковщины.


Фото: Facebook Сергея Болвинова

По его словам, правоохранительные органы Эстонии откликнулись через платформу обмена информацией Европола.

«Таким образом рано или поздно мы выясним и маршруты, и местонахождение всех подозреваемых в коллаборационизме, которые перешли на сторону россиян в Харьковской области», — добавил Болвинов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 19:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харьковщины через платформу Европола получили информацию о коллаборантке, которая после деоккупации города Купянск сбежала в Эстонию и пробыла там до апреля текущего года. Сейчас женщина, объявленная в розыск, уже в РФ, и ее «с нетерпением ожидают в Украине для правосудия».".