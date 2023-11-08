Болвінов: Фанатку РФ із Куп’янська, що втекла в Естонію, знайшли через Європол

Правоохоронці Харківщини через платформу Європолу отримали інформацію про колаборантку, яка після деокупації міста Куп’янськ втекла в Естонію та пробула там до квітня поточного року. Наразі жінка, оголошена у розшук, уже у РФ, і її “з нетерпінням очікують в Україні для правосуддя”.

Про це повідомив у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов і наголосив, що це перші результати роботи з Європолом.

Болвінов розповів, що влітку 2022 року у Куп’янську жінка активно агітувала за російську армію, закликала людей співпрацювати з агресором.

“«Росія тут назавжди» та інші ворожі лозунги куп’янчанка виголошувала публічно, ми знайшли достатньо доказів її провини та заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі. Та весь цей час разом з сином вона, виявляється, була в Естонії. За інформацією наших іноземних колег, жінка насправді хотіла потрапити до РФ, але у сина не вистачило документів для перетину кордону. Тоді наша підозрювана «пересиділа» в Естонії, отримала там дозвіл на проживання. Та вже у квітні цього року таки виїхала до Росії в Орловську область“, – повідомив головний слідчий Харківщини.



Фото: фейсбук Сергія Болвінова

За його словами, правоохоронці Естонії відгукнулися через платформу обміну інформацією Європолу.

“Таким чином рано чи пізно ми з’ясуємо і маршрути, і місцеперебування всіх підозрюваних в колабораціонізмі, які перейшли на бік росіян в Харківській області“, – додав Болвінов.