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Бросился с ножом на продавца: в Харькове грабителя отправили в тюрьму

Общество 11:15   08.11.2023
Виктория Яковенко
Бросился с ножом на продавца: в Харькове грабителя отправили в тюрьму

В Харькове осудили 35-летнего мужчину, ограбившего торговый павильон с овощами и фруктами.

Инцидент произошел 19 октября в прошлом году на проспекте Героев Сталинграда. Злоумышленник достал из кармана куртки нож и держал его лезвием в сторону продавца. Потерпевший испугался и отступил вглубь помещения, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Грабитель получил доступ к месту, где хранилась выручка, схватил деньги и убежал с места преступления. Одного мужчину почти сразу поймали правоохранители.

В суде фигурант признал вину частично. Он объяснил, что пришел якобы отдать нож, который взял у напарницы потерпевшего. По версии злоумышленника, он достал из кармана нож и выставил его перед собой, потому что лезвие ножа было холодным и это доставляло дискомфорт.

Суд признал виновным мужчину в разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УКУ). Он проведет в тюрьме 9 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 11:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове осудили 35-летнего мужчину, ограбившего торговый павильон с овощами и фруктами.".