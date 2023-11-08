Кинувся з ножем на продавця: у Харкові грабіжника відправили у тюрму
У Харкові засудили 35-річного чоловіка, який пограбував торговельний павільйон з овочами та фруктами.
Інцидент стався 19 жовтня торік на проспекті Героїв Сталінграда. Зловмисник дістав з кишені куртки ніж і тримав його лезом у бік продавця. Потерпілий злякався й відступив вглиб приміщення, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Нападник отримав доступ до місця, де зберігалась виручка, схопив гроші та втік з місця злочину. Одна чоловіка майже одразу піймали правоохоронці.
У суді фігурант визнав вину частково. Він пояснив, що прийшов нібито віддати ніж, який позичив у напарниці потерпілого. За версією зловмисника, він дістав з кишені ніж і виставив його перед собою, бо лезо ножа було холодним і це доставляло дискомфорт.
Суд визнав винним чоловіка у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ). Він проведе у тюрмі 9 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили 35-річного чоловіка, який пограбував торговельний павільйон з овочами та фруктами.".