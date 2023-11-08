Хотели вывезти из Украины запчасти для МиГ: среди задержанных – харьковчанин

Правоохранители задержали троих дельцов, которые хотели вывезти из Украины оборудование для истребителя МиГ-29. Организатор «схемы» – коммерсант из Харькова.

По данным Харьковской областной прокуратуры, правоохранители провели комплексные мероприятия в Харьковской, Запорожской, Одесской и Киевской областях.

«Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям почти на 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были угнаны из промышленного гиганта Мотор Сич», – отметил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины «втихую» от таможенного контроля, добавили правоохранители.

«Кроме того, таким образом, злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме «свой-чужой» системой ПВО», — рассказали в СБУ.

Также в Одесской области правоохранители «на горячем» задержали одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанное Приднестровье.

По данным следствия, организатор «схемы» – коммерсант из Харькова, который для поиска зарубежных клиентов размещал «рекламные» объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.

Правоохранители сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 333 УКУ (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).