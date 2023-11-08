Хотіли вивезти з України запчастини для МіГ-29: серед затриманих – харків’янин

Правоохоронці затримали трьох ділків, які хотіли вивезти з України обладнання для винищувача МіГ-29. Організатор «схеми» – комерсант з Харкова.

За даними Харківської обласної прокуратури, правоохоронці провели комплексні заходи у Харківській, Запорізькій, Одеській та Київській областях.

«Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ», – зазначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для переправлення продукції закордонним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю, додали правоохоронці.

«Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі «свій-чужий» системою ППО», – розповіли в СБУ.

Також в Одеській області правоохоронці «на гарячому» затримали одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я. Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

За даними слідства, організатор «схеми» – комерсант з Харкова, який для пошуку закордонних клієнтів розміщував «рекламні» оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Правоохоронці повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).