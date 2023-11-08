Live
  • Ср 08.11.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.48

Хотіли вивезти з України запчастини для МіГ-29: серед затриманих – харків’янин

Суспільство 14:32   08.11.2023
Вікторія Яковенко
Хотіли вивезти з України запчастини для МіГ-29: серед затриманих – харків’янин Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали трьох ділків, які хотіли вивезти з України обладнання для винищувача МіГ-29. Організатор «схеми» – комерсант з Харкова.

За даними Харківської обласної прокуратури, правоохоронці провели комплексні заходи у Харківській, Запорізькій, Одеській та Київській областях.

«Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ», – зазначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для переправлення продукції закордонним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю, додали правоохоронці.

«Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі «свій-чужий» системою ППО», – розповіли в СБУ.

Також в Одеській області правоохоронці «на гарячому» затримали одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я. Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

За даними слідства, організатор «схеми» – комерсант з Харкова, який для пошуку закордонних клієнтів розміщував «рекламні» оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Правоохоронці повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

01

02

03

07

08
Фото: Харківська обласна прокуратура

06

05
Фото: Владислав Абдула

Читайте також: 14 винищувачів МіГ-29 передала Польща Україні

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Харківводоканал» своєчасно впорядковує місця розриттів (фото)
«Харківводоканал» своєчасно впорядковує місця розриттів (фото)
08.11.2023, 14:50
Хотіли вивезти з України запчастини для МіГ-29: серед затриманих – харків’янин
Хотіли вивезти з України запчастини для МіГ-29: серед затриманих – харків’янин
08.11.2023, 14:32
“Мають йти служити діти чиновників” – Жорін про мобілізацію
“Мають йти служити діти чиновників” – Жорін про мобілізацію
08.11.2023, 08:20
«Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон
«Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон
08.11.2023, 13:23
Удар по пожежній частині в Ізюмі: бійцям ДСНС допомогли колеги з Прикарпаття
Удар по пожежній частині в Ізюмі: бійцям ДСНС допомогли колеги з Прикарпаття
08.11.2023, 13:54
З бюджету Харкова заберуть мільярди. Закон про ПДФО депутати ухвалили
З бюджету Харкова заберуть мільярди. Закон про ПДФО депутати ухвалили
08.11.2023, 13:06

Новини за темою:

17:35
Харківські нацгвардійці полюють на трофейну техніку рф заради запчастин

Ви читали новину: «Хотіли вивезти з України запчастини для МіГ-29: серед затриманих – харків’янин»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 14:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали трьох ділків, які хотіли вивезти з України обладнання для винищувача МіГ-29. Організатор «схеми» – комерсант з Харкова.".