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Пограничники помешали оккупантам «пустить корни» на Харьковщине (видео)

Происшествия 10:11   09.11.2023
Оксана Горун
Пограничники помешали оккупантам «пустить корни» на Харьковщине (видео) Фото: скриншот

Армия РФ пыталась «протащить» в Харьковскую область очередную технику. Но ее заметили пограничники.

«Попытка пустить корни на Харьковщине у оккупантов провалилась, — сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. — Аэроразведчики ГПСУ обнаружили технику врага и отправили в нее дрон-камикадзе».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 10:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ пыталась «протащить» в Харьковскую область очередную технику. Но ее заметили пограничники".