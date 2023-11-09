Пограничники помешали оккупантам «пустить корни» на Харьковщине (видео)
Фото: скриншот
Армия РФ пыталась «протащить» в Харьковскую область очередную технику. Но ее заметили пограничники.
«Попытка пустить корни на Харьковщине у оккупантов провалилась, — сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. — Аэроразведчики ГПСУ обнаружили технику врага и отправили в нее дрон-камикадзе».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, знищили, пограничники, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ пыталась «протащить» в Харьковскую область очередную технику. Но ее заметили пограничники".