Пограничники помешали оккупантам «пустить корни» на Харьковщине (видео)

Армия РФ пыталась «протащить» в Харьковскую область очередную технику. Но ее заметили пограничники.

«Попытка пустить корни на Харьковщине у оккупантов провалилась, — сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. — Аэроразведчики ГПСУ обнаружили технику врага и отправили в нее дрон-камикадзе».

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