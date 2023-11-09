Live
  • Чт 09.11.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.45

Прикордонники завадили окупантам “пустити коріння” на Харківщині (відео)

Події 10:11   09.11.2023
Оксана Горун
Прикордонники завадили окупантам “пустити коріння” на Харківщині (відео)

Армія РФ намагалася “протягнути” до Харківської області чергову техніку. Але її помітили прикордонники.

“Спроба пустити коріння на Харківщині в окупантів провалилася, – повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України. – Аеророзвідники ДПСУ виявили техніку ворога та відправили до неї дрон-камікадзе”.

Читайте також:  Захисник України розповів про плани та пріоритети ворога під Куп’янськом

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові пропонують роботу: щомісяця вакансій стає більше (фото)
У Харкові пропонують роботу: щомісяця вакансій стає більше (фото)
09.11.2023, 11:06
Які приміські поїзди скасували сьогодні на Харківщині – перелік
Які приміські поїзди скасували сьогодні на Харківщині – перелік
23.11.2022, 18:04
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”
09.11.2023, 08:00
У Харкові відновлюють освітлення на місці нещодавнього “прильоту” (фото)
У Харкові відновлюють освітлення на місці нещодавнього “прильоту” (фото)
09.11.2023, 10:25
Прикордонники завадили окупантам “пустити коріння” на Харківщині (відео)
Прикордонники завадили окупантам “пустити коріння” на Харківщині (відео)
09.11.2023, 10:11
Головні новини Харкова 9 листопада: наслідки обстрілів та від’їзд Терехова
Головні новини Харкова 9 листопада: наслідки обстрілів та від’їзд Терехова
09.11.2023, 10:39

Новини за темою:

09:21
ЗСУ об’єднали плацдарми на лівому березі Дніпра: що відбувається – Машовець
07:44
Захисник України розповів про плани та пріоритети ворога під Куп’янськом
07:14
Армія РФ вночі била по Україні ракетами, на Харківщині – авіаудар – Генштаб
12:10
За вісім років у нас було понад 200 раундів “мирних переговорів” – Подоляк
11:59
Топчиновники в Україні розмовляють гаслами замполітів РККА – Донік

Ви читали новину: «Прикордонники завадили окупантам “пустити коріння” на Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 10:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ намагалася “протягнути” до Харківської області чергову техніку. Але її помітили прикордонники".