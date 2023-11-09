Прикордонники завадили окупантам “пустити коріння” на Харківщині (відео)

Армія РФ намагалася “протягнути” до Харківської області чергову техніку. Але її помітили прикордонники.

“Спроба пустити коріння на Харківщині в окупантів провалилася, – повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України. – Аеророзвідники ДПСУ виявили техніку ворога та відправили до неї дрон-камікадзе”.