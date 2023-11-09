Прикордонники завадили окупантам “пустити коріння” на Харківщині (відео)
Армія РФ намагалася “протягнути” до Харківської області чергову техніку. Але її помітили прикордонники.
“Спроба пустити коріння на Харківщині в окупантів провалилася, – повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України. – Аеророзвідники ДПСУ виявили техніку ворога та відправили до неї дрон-камікадзе”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, знищили, пограничники;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ намагалася “протягнути” до Харківської області чергову техніку. Але її помітили прикордонники".