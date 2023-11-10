«Баба Яга» уничтожила технику врага на Харьковщине (видео)

Ночные ударные БпЛА, которые оккупанты прозвали «Баба Яга», уничтожили танк и три грузовика в Харьковской области.

«Баба Яга» летит к оккупантам на Харьковщине. За ночь пограничная аэроразведка превратила в металлолом вражеский танк и три Урала», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.