«Баба Яга» уничтожила технику врага на Харьковщине (видео)
Ночные ударные БпЛА, которые оккупанты прозвали «Баба Яга», уничтожили танк и три грузовика в Харьковской области.
«Баба Яга» летит к оккупантам на Харьковщине. За ночь пограничная аэроразведка превратила в металлолом вражеский танк и три Урала», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Читайте также: Как в ВСУ воюет «Баба Яга», рассказали в харьковской 92 ОМБр
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Баба, врага, гпсу, знищили, танк, техника, уничтожили, харьковщина, яга;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Баба Яга» уничтожила технику врага на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночные ударные БпЛА, которые оккупанты прозвали «Баба Яга», уничтожили танк и три грузовика в Харьковской области.".