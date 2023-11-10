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«Баба Яга» уничтожила технику врага на Харьковщине (видео)

Общество 15:30   10.11.2023
Виктория Яковенко
«Баба Яга» уничтожила технику врага на Харьковщине (видео)

Ночные ударные БпЛА, которые оккупанты прозвали «Баба Яга», уничтожили танк и три грузовика в Харьковской области.

«Баба Яга» летит к оккупантам на Харьковщине. За ночь пограничная аэроразведка превратила в металлолом вражеский танк и три Урала», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 15:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночные ударные БпЛА, которые оккупанты прозвали «Баба Яга», уничтожили танк и три грузовика в Харьковской области.".