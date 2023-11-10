«Баба Яга» знищила техніку ворога на Харківщині (відео)
Нічні ударні БпЛА, які окупанти прозвали «Баба Яга», знищили танк та три вантажівки на Харківщині.
«Баба Яга» летить до окупантів на Харківщині. За ніч прикордонна аеророзвідка перетворила на металобрухт ворожий танк і три Урали», – повідомляє Державна прикордонна служба України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Баба, врага, гпсу, знищили, танк, техника, харківщина, яга;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 15:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нічні ударні БпЛА, які окупанти прозвали «Баба Яга», знищили танк та три вантажівки на Харківщині.".