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«Баба Яга» знищила техніку ворога на Харківщині (відео)

Суспільство 15:30   10.11.2023
Вікторія Яковенко
«Баба Яга» знищила техніку ворога на Харківщині (відео)

Нічні ударні БпЛА, які окупанти прозвали «Баба Яга», знищили танк та три вантажівки на Харківщині.

«Баба Яга» летить до окупантів на Харківщині. За ніч прикордонна аеророзвідка перетворила на металобрухт ворожий танк і три Урали», – повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нічні ударні БпЛА, які окупанти прозвали «Баба Яга», знищили танк та три вантажівки на Харківщині.".