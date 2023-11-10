В Харькове просят изменить критерии бронирования от мобилизации для бизнеса

Малый бизнес и ФЛП в принципе не могут выполнить критерии, чтобы получить бронь хотя бы для части сотрудников. В компаниях мобилизируют значительную часть мужского персонала, к примеру, — всех водителей, что критично для логистических компаний.

О влиянии процесса мобилизации на развитие бизнеса в Харькове и существующих «перекосах» в комментарии МГ «Объектив» рассказал президент Ассоциации частных работодателей из Харькова Александр Чумак.

«К сожалению, у нас действительно нельзя на сегодняшний день применить критерии для бронирования персонала самого малого бизнеса, ФЛП, потому что эти критерии они не могут выполнить. Они разработаны для больших компаний. Поэтому есть проблема, у нас много случаев, когда призывают значительное количество персонала именно мужского в компаниях», — сказал Чумак.

Как пример он привел компании, для бизнеса которых большое значение имеет логистическая составляющая.

«Забрали, например, всех водителей, потому что это дефицитная профессия для армии. Но в компании основные наемные работники – это водители, занимающиеся развозкой продукции по магазинам. То есть – все. Компания осталась без работников. Есть такие проблемы, как непрогнозируемость призыва. Это подчеркивают все компании, все работодатели», — пояснил президент Ассоциации частных работодателей.

По его мнению, и на бизнесе, и на результатах мобилизации негативно сказывается «старый советский подход» рекрутинга через ТЦК — экс-военкоматы.

«У нас действительно очень высокий уровень доверия к Вооруженным силам, но уровень к рекрутинга достаточно низкий. Это связано с тем, что есть некоторая неопределенность. Если бы человек сам выбирал подразделение, в которое он хочет пойти по этой специальности, я думаю, это был бы правильный подход. Как центры занятости. Нам нужно перестроить систему рекрутинга, когда сами подразделения объявляют те вакансии, которые им нужны», — считает Чумак.