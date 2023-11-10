У Харкові просять змінити критерії бронювання від мобілізації для бізнесу
Малий бізнес та ФОП у принципі не можуть виконати критерії, щоб отримати броню хоча б для частини співробітників. У компаніях мобілізують значну частину чоловічого персоналу, наприклад, усіх водіїв, що критично для логістичних компаній.
Про вплив процесу мобілізації на розвиток бізнесу в Харкові та чинні “перекоси” у коментарі МГ “Об’єктив” розповів президент Асоціації приватних роботодавців з Харкова Олександр Чумак.
“На жаль, у нас дійсно не можна на сьогодні застосувати критерії для бронювання персоналу самого малого бізнесу, ФОПів, тому що ці критерії вони не можуть виконати. Вони розроблені для великих підприємств. Тому є проблема, у нас багато випадків, коли призивають значну кількість персоналу, саме чоловічого, на компаніях“, – сказав Чумак.
Як приклад, він навів компанії, для бізнесу яких велике значення має логістична складова.
“Забрали, наприклад, усіх водіїв, тому що це дефіцитна професія для армії. Але в компанії основні наймані працівники – це водії, вони займаються розвезенням продукції по магазинах. Тобто – все. Компанія залишилась без працівників. Є такі проблеми, непрогнозованість призову. На цьому наголошують всі компанії, всі роботодавці“, – пояснив президент Асоціації приватних роботодавців.
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На його думку, і на бізнесі, й на результатах мобілізації негативно позначається “старий радянський підхід” рекрутингу через ТЦК – ексвійськкомати.
“У нас насправді дуже високий рівень довіри до Збройних сил, але рівень до рекрутингу достатньо низький. Це пов’язане з тим, що є деяка невизначеність. Якби людина сама вибирала підрозділ, до якого вона хоче піти за спеціальністю, я думаю, це був би правильний підхід. От як центри зайнятості. Нам треба перебудувати систему рекрутингу, коли самі підрозділи оголошують ті вакансії, які їм потрібні”, – вважає Чумак.
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- Категорії: Економіка, Політика, Суспільство, Харків; Теги: бізнес, мобілізація, чумак;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 07:59;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Малий бізнес та ФОП у принципі не можуть виконати критерії, щоб отримати броню хоча б для частини співробітників. У компаніях мобілізують значну частину чоловічого персоналу, наприклад, усіх водіїв, що критично для логістичних компаній".