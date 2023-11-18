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В воскресенье на Харьковщине ожидают снег и гололед – прогноз погоды

Общество 20:25   18.11.2023
Виктория Яковенко
В воскресенье на Харьковщине ожидают снег и гололед – прогноз погоды

В воскресенье, 19 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями. Ночью осадков не будет, а вот днем в области прогнозируют снег.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать 0-2 градуса мороза, а днем – 1 – 3 градуса тепла. На дорогах будет гололед.

По области ночная температура будет составлять от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем прогнозируют от 1 с отметкой «минус» до 5 градусов тепла. Днем ожидается дождь с переходом в мокрый снег и снег.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 20:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 19 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями. Ночью осадков не будет, а вот днем в области прогнозируют снег.".