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У неділю на Харківщині прогнозують сніг та ожеледицю – прогноз погоди

Суспільство 20:25   18.11.2023
Вікторія Яковенко
У неділю на Харківщині прогнозують сніг та ожеледицю – прогноз погоди

У неділю, 19 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не буде, а от вдень в області прогнозують сніг.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0-2 градусів морозу, а вдень – 1 – 3 градуси тепла. На дорогах буде ожеледиця.

По області нічна температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень прогнозують від 1 з позначкою «мінус» до 5 градусів тепла. Також вдень очікують дощ з переходом в мокрий сніг та сніг.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 20:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 19 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не буде, а от вдень в області прогнозують сніг.".