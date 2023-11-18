У неділю на Харківщині прогнозують сніг та ожеледицю – прогноз погоди

У неділю, 19 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не буде, а от вдень в області прогнозують сніг.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0-2 градусів морозу, а вдень – 1 – 3 градуси тепла. На дорогах буде ожеледиця.

По області нічна температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень прогнозують від 1 з позначкою «мінус» до 5 градусів тепла. Також вдень очікують дощ з переходом в мокрий сніг та сніг.