27-летний мужчина пострадал в пожаре на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар случился в селе Новая Гнилица Чугуевского района. Мужчина получил ожоги рук.
«На одном из бытовых пожаров, произошедшем в 20:25, пострадал 27-летний мужчина. Событие возникло в частном доме в с. Новая Гнилица, Чугуевского района области. Горела домашняя мебель и окно на площади 10 кв. м. С ожогами верхних конечностей мужчину госпитализировали в областную больницу», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, огонь ликвидировали в 21:25.
В целом за сутки в регионе случилось пять пожаров. О пожарах из-за вражеских обстрелов не сообщают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожар, пострадавший;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в селе Новая Гнилица Чугуевского района. Мужчина получил ожоги рук".