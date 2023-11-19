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27-летний мужчина пострадал в пожаре на Харьковщине

Происшествия 08:57   19.11.2023
Оксана Горун
27-летний мужчина пострадал в пожаре на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар случился в селе Новая Гнилица Чугуевского района. Мужчина получил ожоги рук.

«На одном из бытовых пожаров, произошедшем в 20:25, пострадал 27-летний мужчина. Событие возникло в частном доме в с. Новая Гнилица, Чугуевского района области. Горела домашняя мебель и окно на площади 10 кв. м. С ожогами верхних конечностей мужчину госпитализировали в областную больницу», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, огонь ликвидировали в 21:25.

В целом за сутки в регионе случилось пять пожаров. О пожарах из-за вражеских обстрелов не сообщают.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 08:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в селе Новая Гнилица Чугуевского района. Мужчина получил ожоги рук".