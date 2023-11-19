27-річний чоловік постраждав у пожежі на Харківщині
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Пожежа сталася у селі Нова Гнилиця Чугуївського району. Чоловік отримав опіки рук.
“На одній з побутових пожеж, що трапилась о 20:25, постраждав 27-річний чоловік. Подія виникла у приватній оселі у с. Нова Гнилиця, Чугуївського району області. Горіли домашні меблі та вікно на площі 10 кв.м. З опіками верхніх кінцівок чоловіка госпіталізували до обласної лікарні”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, вогонь ліквідували о 21:25.
Загалом за добу в регіоні сталося п’ять пожеж. Про пожежі через ворожі обстріли не повідомляють.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 08:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у селі Нова Гнилиця Чугуївського району. Чоловік отримав опіки рук".