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27-річний чоловік постраждав у пожежі на Харківщині

Події 08:57   19.11.2023
Оксана Горун
27-річний чоловік постраждав у пожежі на Харківщині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа сталася у селі Нова Гнилиця Чугуївського району. Чоловік отримав опіки рук.

“На одній з побутових пожеж, що трапилась о 20:25, постраждав 27-річний чоловік. Подія виникла у приватній оселі у с. Нова Гнилиця, Чугуївського району області. Горіли домашні меблі та вікно на площі 10 кв.м. З опіками верхніх кінцівок чоловіка госпіталізували до обласної лікарні”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, вогонь ліквідували о 21:25.

Загалом за добу в регіоні сталося п’ять пожеж. Про пожежі через ворожі обстріли не повідомляють.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 08:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у селі Нова Гнилиця Чугуївського району. Чоловік отримав опіки рук".