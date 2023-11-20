10 раз россияне атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении – Генштаб

На Слобожанском направлении противник из артиллерии и минометов обстрелял Червоную Зарю, Плетеневку, Землянки, Бударки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг штурмовал возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силы обороны отразили 10 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.