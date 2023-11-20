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10 раз россияне атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении – Генштаб

Происшествия 19:06   20.11.2023
Оксана Якушко
10 раз россияне атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении противник из артиллерии и минометов обстрелял Червоную Зарю, Плетеневку, Землянки, Бударки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг штурмовал возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силы обороны отразили 10 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

Читайте также: Авиаудар и семь атак: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 19:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении противник из артиллерии и минометов обстрелял Красную Зарю, Плетеневку, Землянки, Бударки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".