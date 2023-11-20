10 раз россияне атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении противник из артиллерии и минометов обстрелял Червоную Зарю, Плетеневку, Землянки, Бударки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враг штурмовал возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силы обороны отразили 10 атак.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артиллерия, атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, миномет, обстреляли, россияне, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 19:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении противник из артиллерии и минометов обстрелял Красную Зарю, Плетеневку, Землянки, Бударки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".