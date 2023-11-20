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10 раз росіяни атакували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 19:06   20.11.2023
Оксана Якушко
10 раз росіяни атакували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв Червону Зорю, Плетенівку, Землянки, Бударки Харківської області, , повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Сили оборони відбили 10 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 19:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв Червону Зорю, Плетенівку, Землянки, Бударки Харківської області, , повідомив Генштаб ЗСУ.".