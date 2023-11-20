10 раз росіяни атакували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб

На Слобожанському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв Червону Зорю, Плетенівку, Землянки, Бударки Харківської області, , повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Сили оборони відбили 10 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.