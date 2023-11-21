Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
В среду, 22 ноября, в Харькове и области будет морозить, осадки не ожидаются. На дорогах — гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 10 до 12 мороза, а днем — 4 — 6 мороза.
По области ночью и утром местами туман. Ночная температура составит от 9 до 14 градусов со знаком «минус», днем — 3 — 8 мороза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, погода, прогноз, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 20:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 22 ноября, в Харькове и области будет морозить, осадки не ожидаются. На дорогах — гололед.".