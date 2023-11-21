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Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября

Общество 20:54   21.11.2023
Елена Нагорная
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября

В среду, 22 ноября, в Харькове и области будет морозить, осадки не ожидаются. На дорогах — гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 10 до 12 мороза, а днем — 4 — 6 мороза.

По области ночью и утром местами туман. Ночная температура составит от 9 до 14 градусов со знаком «минус», днем — 3 — 8 мороза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 20:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 22 ноября, в Харькове и области будет морозить, осадки не ожидаются. На дорогах — гололед.".