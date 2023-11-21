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Мороз до -14, ожеледиця. Прогноз погоди в Харкові та області на 22 листопада

Суспільство 20:54   21.11.2023
Олена Нагорна
Мороз до -14, ожеледиця. Прогноз погоди в Харкові та області на 22 листопада

У середу, 22 листопада, у Харкові та області морозитиме, опади не очікуються. На дорогах – ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 12 градусів морозу, а вдень – 4 – 6 морозу.

По області вночі та вранці місцями туман. Нічна температура становитиме від 9 до 14 градусів зі знаком “мінус”, вдень – 3 – 8 морозу.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 20:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 22 листопада, у Харкові та області морозитиме, опади не очікуються. На дорогах – ожеледиця.".