Мороз до -14, ожеледиця. Прогноз погоди в Харкові та області на 22 листопада

У середу, 22 листопада, у Харкові та області морозитиме, опади не очікуються. На дорогах – ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 12 градусів морозу, а вдень – 4 – 6 морозу.

По області вночі та вранці місцями туман. Нічна температура становитиме від 9 до 14 градусів зі знаком “мінус”, вдень – 3 – 8 морозу.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.