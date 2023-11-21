Наловил более 60 кг рыбы: на Харьковщине попался браконьер

На пруду возле села Черкасская Лозовая 18 ноября разоблачили мужчину, который сеткой ловил рыбу и нанес ущерб государству.

«Около 20:00 обнаружили гражданина который, с помощью лодки осуществлял ловлю водных биоресурсов запрещенным орудием лова, а именно одной сеткой и выловил такую рыбу: лещ – 27 экз., толстолоб – 15 экз. Общий вес незаконно добываемых водных биоресурсов составил 61,8 кг», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб в 99 тысяч гривен. На место инспекторы вызвали полицию. Рыбу, запрещенное орудие ловли и лодку у нарушителя изъяли.