Наловил более 60 кг рыбы: на Харьковщине попался браконьер
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
На пруду возле села Черкасская Лозовая 18 ноября разоблачили мужчину, который сеткой ловил рыбу и нанес ущерб государству.
«Около 20:00 обнаружили гражданина который, с помощью лодки осуществлял ловлю водных биоресурсов запрещенным орудием лова, а именно одной сеткой и выловил такую рыбу: лещ – 27 экз., толстолоб – 15 экз. Общий вес незаконно добываемых водных биоресурсов составил 61,8 кг», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб в 99 тысяч гривен. На место инспекторы вызвали полицию. Рыбу, запрещенное орудие ловли и лодку у нарушителя изъяли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: браконьер, патруль, полиция, попался, пруд, рыба, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пруду возле села Черкасская Лозовая 18 ноября разоблачили мужчину, который сеткой ловил рыбу и нанес ущерб государству.".