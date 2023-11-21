Наловив понад 60 кг риби: на Харківщині попався браконьєр
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
На ставку біля села Черкаська Лозова 18 листопада викрили чоловіка, який сіткою ловив рибу та завдав шкоди державі.
«Близько 20:00 виявили громадянина який, за допомогою човна здійснював лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, а саме однією сіткою з льоси та виловив таку рибу: лящ – 27 екз., товстолоб – 15 екз . Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 61,8 кг», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.
На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у 99 тисяч гривень. На місце інспектори викликали поліцію. Рибу, заборонене знаряддя лову та човен у порушника вилучили.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На ставку біля села Черкаська Лозова 18 листопада викрили чоловіка, який сіткою ловив рибу та завдав шкоди державі.".