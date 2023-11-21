Наловив понад 60 кг риби: на Харківщині попався браконьєр

На ставку біля села Черкаська Лозова 18 листопада викрили чоловіка, який сіткою ловив рибу та завдав шкоди державі.

«Близько 20:00 виявили громадянина який, за допомогою човна здійснював лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, а саме однією сіткою з льоси та виловив таку рибу: лящ – 27 екз., товстолоб – 15 екз . Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 61,8 кг», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у 99 тисяч гривень. На місце інспектори викликали поліцію. Рибу, заборонене знаряддя лову та човен у порушника вилучили.