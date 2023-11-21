Очередной случай бешенства на Харьковщине: уличный кот напал на женщину

В селе Рояковка Кегичевской громады бездомный кот забежал во двор дома и укусил за ногу хозяйку. Вскоре животное погибло, у него подтвердили бешенство.

В связи с этим 20 ноября в селе Рояковка ввели карантин, а угрожающей зоной определили село Гутыревка, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Специалисты отметили, что всего с начала года на территории Кегичевского поселкового совета зафиксировали 3 случая бешенства животных.