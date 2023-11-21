Очередной случай бешенства на Харьковщине: уличный кот напал на женщину
Фото: flickr.com
В селе Рояковка Кегичевской громады бездомный кот забежал во двор дома и укусил за ногу хозяйку. Вскоре животное погибло, у него подтвердили бешенство.
В связи с этим 20 ноября в селе Рояковка ввели карантин, а угрожающей зоной определили село Гутыревка, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Специалисты отметили, что всего с начала года на территории Кегичевского поселкового совета зафиксировали 3 случая бешенства животных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, карантин, кот, укусил, уличный, харьковщина, хозяйка;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Рояковка Кегичевской громады бездомный кот забежал во двор дома и укусил за ногу хозяйку. Вскоре животное погибло, у него подтвердили бешенство.".