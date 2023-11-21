Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

Очередной случай бешенства на Харьковщине: уличный кот напал на женщину

Общество 14:20   21.11.2023
Виктория Яковенко
Очередной случай бешенства на Харьковщине: уличный кот напал на женщину Фото: flickr.com

В селе Рояковка Кегичевской громады бездомный кот забежал во двор дома и укусил за ногу хозяйку. Вскоре животное погибло, у него подтвердили бешенство.

В связи с этим 20 ноября в селе Рояковка ввели карантин, а угрожающей зоной определили село Гутыревка, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Специалисты отметили, что всего с начала года на территории Кегичевского поселкового совета зафиксировали 3 случая бешенства животных.

Читайте также: Карантин ввели на Красноградщине: бешеный кот напал на человека

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели
Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели
21.11.2023, 19:10
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
21.11.2023, 20:13
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
21.11.2023, 18:52
«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
21.11.2023, 22:27
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
21.11.2023, 20:54
Зимняя пауза, или Что делают оккупанты в мороз на Купянском направлении
Зимняя пауза, или Что делают оккупанты в мороз на Купянском направлении
21.11.2023, 23:01

Новости по теме:

15:26
Карантин ввели на Красноградщине: бешеный кот напал на человека
15:54
В Песочине бешеный кот напал на человека. В поселке ввели карантин
11:16
Бешенство в Харькове. В части города ввели карантин
18:12
Бешенство дошло и до Харькова. Бездомная собака напала на двух человек
22:18
52 случая заражения бешенством домашних животных от диких есть на Харьковщине

Вы читали новость: «Очередной случай бешенства на Харьковщине: уличный кот напал на женщину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Рояковка Кегичевской громады бездомный кот забежал во двор дома и укусил за ногу хозяйку. Вскоре животное погибло, у него подтвердили бешенство.".