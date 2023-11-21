Черговий випадок сказу на Харківщині: вуличний кіт напав на жінку

У селі Рояківка Кегичівської громади безпритульний кіт забіг на подвір’я будинку та вкусив за ногу господарку. Незабаром тварина загинула, у неї підтвердили сказ.

У зв’язку з цим 20 листопада у селі Рояківка запровадили карантин, а загрозливою зоною визначили село Гутирівка, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Фахівці зазначили, що загалом від початку року на території Кегичівської селищної ради зафіксовано 3 випадки сказу тварин.