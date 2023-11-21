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Черговий випадок сказу на Харківщині: вуличний кіт напав на жінку

Суспільство 14:20   21.11.2023
Вікторія Яковенко
Черговий випадок сказу на Харківщині: вуличний кіт напав на жінку

У селі Рояківка Кегичівської громади безпритульний кіт забіг на подвір’я будинку та вкусив за ногу господарку. Незабаром тварина загинула, у неї підтвердили сказ.

У зв’язку з цим 20 листопада у селі Рояківка запровадили карантин, а загрозливою зоною визначили село Гутирівка, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Фахівці зазначили, що загалом від початку року на території Кегичівської селищної ради зафіксовано 3 випадки сказу тварин.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Рояківка Кегичівської громади безпритульний кіт забіг на подвір’я будинку та вкусив за ногу господарку. Незабаром тварина загинула, у неї підтвердили сказ.".