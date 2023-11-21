Черговий випадок сказу на Харківщині: вуличний кіт напав на жінку
У селі Рояківка Кегичівської громади безпритульний кіт забіг на подвір’я будинку та вкусив за ногу господарку. Незабаром тварина загинула, у неї підтвердили сказ.
У зв’язку з цим 20 листопада у селі Рояківка запровадили карантин, а загрозливою зоною визначили село Гутирівка, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Фахівці зазначили, що загалом від початку року на території Кегичівської селищної ради зафіксовано 3 випадки сказу тварин.
Читайте також: Карантин ввели на Красноградщині: скажений кіт напав на людину
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бешенство, карантин, кот, укусил, уличный, харківщина, хозяйка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Черговий випадок сказу на Харківщині: вуличний кіт напав на жінку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Рояківка Кегичівської громади безпритульний кіт забіг на подвір’я будинку та вкусив за ногу господарку. Незабаром тварина загинула, у неї підтвердили сказ.".