Ремонт на бумаге: на Лозовщине подрядчик безосновательно получил 350 тыс. грн

На Харьковщине будут судить директора ООО-подрядчика, который «отремонтировал» жилой дом, где уже были проведены работы.

«Осенью 2021 года чиновник, который на тот момент занимал должность начальника одного из управлений Лозовского городского совета, организовал проведение государственной закупки услуг по текущему ремонту жилого дома в одном из сел Лозовского района. При этом чиновник достоверно знал, что указанные работы ранее уже были проведены коммунальным предприятием за собственные средства», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Победителем закупки выбрали ООО, с которым заключили соответствующий договор. Директор предприятия-подрядчика подписал официальные документы, в которых были указаны ложные сведения о выполнении работ. В свою очередь начальник управления Лозовского горсовета принял от подрядчика акт выполненных работ.

В дальнейшем на основании этого документа на счет ООО перечислили почти 350 тысяч гривен бюджетных средств.

Подрядчику сообщили о подозрении по фактам присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в больших размерах, и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. УКУ). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, по этому делу чиновнику ранее уже сообщали о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.