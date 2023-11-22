Ремонт «на папері»: на Лозівщині підрядник безпідставно отримав 350 тис. грн
На Харківщині судитимуть директора ТОВ-підрядника, який «відремонтував» житловий будинок, де вже були проведені роботи.
«Восени 2021 року посадовець, який на той момент обіймав посаду начальника одного з управлінь Лозівської міської ради, організував проведення державної закупівлі послуг з поточного ремонту житлового будинку в одному із сіл Лозівського району. При цьому посадовець достовірно знав, що зазначені роботи раніше вже були проведені комунальним підприємством за власні кошти», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Переможцем закупівлі обрали ТОВ, з яким уклали відповідний договір. Директор підприємства-підрядника підписав офіційні документи, в яких були вказані неправдиві відомості щодо виконання робіт. У свою чергу, начальник управління Лозівської міськради прийняв від підрядника акт виконаних робіт.
Надалі на підставі цього документа на рахунок ТОВ перерахували майже 350 тисяч гривень бюджетних коштів.
Підряднику повідомили про підозру за фактами привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ). Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, у цій справі посадовцю раніше вже повідомляли про підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дом, Лозовщине, подрядчик, прокуратура, ремонт, харківщина, чиновник;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 11:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть директора ТОВ-підрядника, який «відремонтував» житловий будинок, де вже були проведені роботи.".