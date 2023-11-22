Live
  • Ср 22.11.2023
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.47

Ремонт «на папері»: на Лозівщині підрядник безпідставно отримав 350 тис. грн

Суспільство 11:52   22.11.2023
Вікторія Яковенко
Ремонт «на папері»: на Лозівщині підрядник безпідставно отримав 350 тис. грн

На Харківщині судитимуть директора ТОВ-підрядника, який «відремонтував» житловий будинок, де вже були проведені роботи.

«Восени 2021 року посадовець, який на той момент обіймав посаду начальника одного з управлінь Лозівської міської ради, організував проведення державної закупівлі послуг з поточного ремонту житлового будинку в одному із сіл Лозівського району. При цьому посадовець достовірно знав, що зазначені роботи раніше вже були проведені комунальним підприємством за власні кошти», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Переможцем закупівлі обрали ТОВ, з яким уклали відповідний договір. Директор підприємства-підрядника підписав офіційні документи, в яких були вказані неправдиві відомості щодо виконання робіт. У свою чергу, начальник управління Лозівської міськради прийняв від підрядника акт виконаних робіт.

Надалі на підставі цього документа на рахунок ТОВ перерахували майже 350 тисяч гривень бюджетних коштів.

Підряднику повідомили про підозру за фактами привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ). Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, у цій справі посадовцю раніше вже повідомляли про підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 22 листопада: агент ФСБ, НР у метро, летіли ракети
Головні новини Харкова 22 листопада: агент ФСБ, НР у метро, летіли ракети
22.11.2023, 14:45
У Харкові дітям загиблих воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тис. грн
У Харкові дітям загиблих воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тис. грн
22.11.2023, 14:33
Залізничну станцію у Харкові перейменували – офіційно
Залізничну станцію у Харкові перейменували – офіційно
22.11.2023, 13:31
Як метро Харкова прикрасили до Нового року: кадри зі станції «Університет»
Як метро Харкова прикрасили до Нового року: кадри зі станції «Університет»
22.11.2023, 13:45
“Неадекватні матері приїхали”: як вивозили 37 дітей Харківщини з РФ
“Неадекватні матері приїхали”: як вивозили 37 дітей Харківщини з РФ
22.11.2023, 09:49
Збільшили кредит для розвитку бізнесу, за яким Харків відшкодовує відсотки
Збільшили кредит для розвитку бізнесу, за яким Харків відшкодовує відсотки
22.11.2023, 13:41

Новини за темою:

11:17
«Несподіванка» від сусіда: у будинку в Харкові замість газу потекла вода
22:50
Харків’янин місяць кидав у будинок жінки “коктейлі Молотова”. Які є версії
16:54
167 будинків відновлять у Харкові у 2024 році – Терехов
17:17
На Харківщині з теплом 7456 будинків
14:45
Стріляв по компанії молоді й поранив дівчину: харків’янин отримав підозру

Ви читали новину: «Ремонт «на папері»: на Лозівщині підрядник безпідставно отримав 350 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 11:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть директора ТОВ-підрядника, який «відремонтував» житловий будинок, де вже були проведені роботи.".