В Холодногорском районе Харькова восстанавливают коллектор
Бригады КП «Харьковводоканал» проводят аварийно-ремонтные работы на коллекторе, который принимает стоки с улиц Малиновского и Коцарской в Холодногорском районе.
Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил начальник участка по ремонту сетей канализации Вячеслав Языков. По его словам, аварийный участок коллектора находится на перекрестке с оживленным движением транспорта и пролегает в непростых водно-геологических условиях, что затрудняет ремонт.
«Планируем закончить восстановление коллектора к середине декабря», — отметил он.
Коллектор обновляют современными полиэтиленовыми трубами, которые не поддаются газовой коррозии и более долговечны, чем железобетонные. Ремонтные работы проводятся без отключения водоотвода (для этого КП наладило временную перекачку стоков). После благоустройства участок передадут дорожным службам для дальнейшего асфальтирования и возобновления движения транспорта.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: коллектор, ремонт, Харьков., Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 16:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» проводят аварийно-ремонтные работы на коллекторе, который принимает стоки с улиц Малиновского и Коцарской в Холодногорском районе.".