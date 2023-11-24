В Холодногорском районе Харькова восстанавливают коллектор

Бригады КП «Харьковводоканал» проводят аварийно-ремонтные работы на коллекторе, который принимает стоки с улиц Малиновского и Коцарской в Холодногорском районе.

Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил начальник участка по ремонту сетей канализации Вячеслав Языков. По его словам, аварийный участок коллектора находится на перекрестке с оживленным движением транспорта и пролегает в непростых водно-геологических условиях, что затрудняет ремонт.

«Планируем закончить восстановление коллектора к середине декабря», — отметил он.

Коллектор обновляют современными полиэтиленовыми трубами, которые не поддаются газовой коррозии и более долговечны, чем железобетонные. Ремонтные работы проводятся без отключения водоотвода (для этого КП наладило временную перекачку стоков). После благоустройства участок передадут дорожным службам для дальнейшего асфальтирования и возобновления движения транспорта.

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