У Холодногірському районі Харкова відновлюють колектор
Бригади КП «Харківводоканал» проводять аварійно-ремонтні роботи на колекторі, який приймає стоки з вулиць Малиновського та Коцарської в Холодногірському районі.
Про це сьогодні, 24 листопада, повідомив начальник дільниці з ремонту мереж каналізації В’ячеслав Язиков. За його словами, аварійна ділянка колектору знаходиться на перехресті з жвавим рухом транспорту та пролягає у непростих водно-геологічних умовах, що ускладнює виконання ремонту.
«Плануємо закінчити відновлення колектору до середини грудня», – зазначив він.
Колектор оновлюють сучасними поліетиленовими трубами, які не піддаються газовій корозії і довговічніші, ніж залізобетонні. Ремонтні роботи проводяться без відключення водовідведення (для цього КП налагодило тимчасове перекачування стоків). Після впорядкування ділянку передадуть дорожнім службам для подальшого асфальтування та відновлення руху транспорту.
Читайте також: У Київському районі Харкова усувають аварії після ракетного удару
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: коллектор, ремонт, Харьков., Холодногорский район;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Холодногірському районі Харкова відновлюють колектор»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 16:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП «Харківводоканал» проводять аварійно-ремонтні роботи на колекторі, який приймає стоки з вулиць Малиновського та Коцарської в Холодногірському районі.".