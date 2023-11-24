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У Холодногірському районі Харкова відновлюють колектор

Суспільство 16:58   24.11.2023
Оксана Якушко
У Холодногірському районі Харкова відновлюють колектор

Бригади КП «Харківводоканал» проводять аварійно-ремонтні роботи на колекторі, який приймає стоки з вулиць Малиновського та Коцарської в Холодногірському районі.

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомив начальник дільниці з ремонту мереж каналізації В’ячеслав Язиков. За його словами, аварійна ділянка колектору знаходиться на перехресті з жвавим рухом транспорту та пролягає у непростих водно-геологічних умовах, що ускладнює виконання ремонту.

«Плануємо закінчити відновлення колектору до середини грудня», – зазначив він.

Колектор оновлюють сучасними поліетиленовими трубами, які не піддаються газовій корозії і довговічніші, ніж залізобетонні. Ремонтні роботи проводяться без відключення водовідведення (для цього КП налагодило тимчасове перекачування стоків). Після впорядкування ділянку передадуть дорожнім службам для подальшого асфальтування та відновлення руху транспорту.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 16:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП «Харківводоканал» проводять аварійно-ремонтні роботи на колекторі, який приймає стоки з вулиць Малиновського та Коцарської в Холодногірському районі.".