Какую часть зарплаты «съедает» аренда квартиры в Харькове и других городах
Аренда однокомнатной квартиры средней стоимости в Харькове обходится в 34% заработка. Учитывая, что средняя зарплата в городе составляет 17 тысяч гривен.
Доля средней заработной платы, которую надо выложить за соло-проживание, зависит от региона. Чем дальше от линии фронта, тем больший процент зарплаты «съедает» аренда, констатируют в совместном исследовании портала недвижимости DIM.RIA и сайта поиска работы Work.ua.
«Самое низкое соотношение аренды и зарплаты видим в Херсоне — здесь на аренду однокомнатной квартиры приходится 21% средней зарплаты. Чуть больше обойдется проживание в Харькове (34%) и Николаеве (35%). Замыкают пятерку доступных городов Сумы и Черновцы (39%). Как видим, среди тыловых городов наиболее доступными являются Черновцы. А наибольшую долю зарплаты за однокомнатную крышу над головой придется выложить в Днепре (71% от средней зарплаты), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%)», — говорится в исследовании.
В расчетах аналитики опирались на данные по состоянию на октябрь. Среднюю зарплату в областных центрах определили в соответствии с объявлениями на Work.ua, а среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры — по сайту DIM.RIA.
Читайте также: “Остановите беспредел”: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: аренда, жилье, зарплата, квартира, Харьков., цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Какую часть зарплаты «съедает» аренда квартиры в Харькове и других городах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 21:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аренда однокомнатной квартиры средней стоимости в Харькове обходится в 34% заработка. Учитывая, что средняя зарплата в городе составляет 17 тысяч гривен.".