Live
  • Пн 27.11.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.36

Какую часть зарплаты «съедает» аренда квартиры в Харькове и других городах

Общество 21:21   27.11.2023
Елена Нагорная
Какую часть зарплаты «съедает» аренда квартиры в Харькове и других городах Инфографика Work.ua и DIM.RIA

Аренда однокомнатной квартиры средней стоимости в Харькове обходится в 34% заработка. Учитывая, что средняя зарплата в городе составляет 17 тысяч гривен.

Доля средней заработной платы, которую надо выложить за соло-проживание, зависит от региона. Чем дальше от линии фронта, тем больший процент зарплаты «съедает» аренда, констатируют в совместном исследовании портала недвижимости DIM.RIA и сайта поиска работы Work.ua.

«Самое низкое соотношение аренды и зарплаты видим в Херсоне — здесь на аренду однокомнатной квартиры приходится 21% средней зарплаты. Чуть больше обойдется проживание в Харькове (34%) и Николаеве (35%). Замыкают пятерку доступных городов Сумы и Черновцы (39%). Как видим, среди тыловых городов наиболее доступными являются Черновцы. А наибольшую долю зарплаты за однокомнатную крышу над головой придется выложить в Днепре (71% от средней зарплаты), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%)», — говорится в исследовании.

В расчетах аналитики опирались на данные по состоянию на октябрь. Среднюю зарплату в областных центрах определили в соответствии с объявлениями на Work.ua, а среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры — по сайту DIM.RIA.

Читайте также: “Остановите беспредел”: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ночью будет заметать. Прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября
Ночью будет заметать. Прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября
27.11.2023, 19:28
Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)
Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)
27.11.2023, 09:18
Где и почем на Харьковщине будут продавать самые дешевые новогодние елки
Где и почем на Харьковщине будут продавать самые дешевые новогодние елки
27.11.2023, 20:37
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
25.11.2023, 12:01
Какую часть зарплаты «съедает» аренда квартиры в Харькове и других городах
Какую часть зарплаты «съедает» аренда квартиры в Харькове и других городах
27.11.2023, 21:21
Главные новости Харькова 27.11: стихия и обесточивания, фронт, новогодние елки
Главные новости Харькова 27.11: стихия и обесточивания, фронт, новогодние елки
27.11.2023, 21:56

Новости по теме:

13:29
В Харькове ФЛП не платил за аренду земли: его заставили вернуть 350 тыс. грн
14:45
В Харькове ООО год не платило аренду за землю под бизнес-центром: подробности
15:56
Фермер потерял 72 га земли на Харьковщине из-за долгов по аренде
11:58
ООО недоплатило в бюджет Харькова 400 тыс. грн за землю: что решил суд
09:52
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю

Вы читали новость: «Какую часть зарплаты «съедает» аренда квартиры в Харькове и других городах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 21:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аренда однокомнатной квартиры средней стоимости в Харькове обходится в 34% заработка. Учитывая, что средняя зарплата в городе составляет 17 тысяч гривен.".