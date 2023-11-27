Какую часть зарплаты «съедает» аренда квартиры в Харькове и других городах

Аренда однокомнатной квартиры средней стоимости в Харькове обходится в 34% заработка. Учитывая, что средняя зарплата в городе составляет 17 тысяч гривен.

Доля средней заработной платы, которую надо выложить за соло-проживание, зависит от региона. Чем дальше от линии фронта, тем больший процент зарплаты «съедает» аренда, констатируют в совместном исследовании портала недвижимости DIM.RIA и сайта поиска работы Work.ua.

«Самое низкое соотношение аренды и зарплаты видим в Херсоне — здесь на аренду однокомнатной квартиры приходится 21% средней зарплаты. Чуть больше обойдется проживание в Харькове (34%) и Николаеве (35%). Замыкают пятерку доступных городов Сумы и Черновцы (39%). Как видим, среди тыловых городов наиболее доступными являются Черновцы. А наибольшую долю зарплаты за однокомнатную крышу над головой придется выложить в Днепре (71% от средней зарплаты), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%)», — говорится в исследовании.

В расчетах аналитики опирались на данные по состоянию на октябрь. Среднюю зарплату в областных центрах определили в соответствии с объявлениями на Work.ua, а среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры — по сайту DIM.RIA.