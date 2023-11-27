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Яку частину зарплати “з’їдає” оренда квартири в Харкові та інших містах

Економіка 21:21   27.11.2023
Олена Нагорна
Яку частину зарплати “з’їдає” оренда квартири в Харкові та інших містах

Оренда однокімнатної квартири середньої вартості в Харкові обходиться у 34% заробітку. З розрахунку, що середня зарплата в місті становить 17 тисяч гривень.

Частка середньої зарплати, яку треба викласти за соло-проживання, залежить від регіону. Що далі від лінії фронту, то більший відсоток зарплати “з’їдає” оренда, констатують у спільному дослідженні порталу нерухомості DIM.RIA та сайту пошуку роботи Work.ua.

Найнижче співвідношення оренди та зарплати бачимо у Херсоні — тут на винайм однокімнатної квартири припадає 21% середньої зарплати. Трохи більше обійдеться проживання у Харкові (34%) та Миколаєві (35%). Замикають пʼятірку доступних міст Суми та Чернівці (39%). Як бачимо, з-поміж тилових міст найбільш доступними є Чернівці. А найбільшу частку зарплати за однокімнатний дах над головою доведеться викласти у Дніпрі (71% від середньої зарплати), Вінниці (73%), Полтаві (77%), Києві (78%) та Львові (80%)”, – йдеться у дослідженні.

У розрахунках аналітики спиралися на дані станом на жовтень. Середню зарплату в обласних центрах визначили відповідно до оголошень на Work.ua, а середню вартість оренди однокімнатної квартири – з сайту DIM.RIA.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 21:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оренда однокімнатної квартири середньої вартості в Харкові обходиться у 34% заробітку. З розрахунку, що середня зарплата в місті становить 17 тисяч гривень.".