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Метель не помешала. В экопарк под Харьковом вернули орлов (видео)

Общество 22:26   27.11.2023
Елена Нагорная
Метель не помешала. В экопарк под Харьковом вернули орлов (видео)

В региональный ландшафтный парк в поселке Лесное под Харьковом привезли орлов.

Как сообщают в Facebook экопарка, возвращению птиц домой не помешала даже метель.

«Своей очереди на этот раз дождались орлы. Конечно, переезд — дело нелегкое и волнительное, но много времени для того, чтобы адаптироваться на новом-старом месте, им не понадобилось. Ведь они — дома», — пишет пресс-служба экопарка.

Видео: Facebook экопарка

Напомним, в преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходил Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводилось мероприятие, также уже разминирована.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 22:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В региональный ландшафтный парк в поселке Лесное под Харьковом привезли орлов.".