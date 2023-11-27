Заметіль не завадила. В екопарк під Харковом повернули орлів (відео)

До регіонального ландшафтного парку у селищі Лісне під Харковом привезли орлів.

Як повідомляють у фейсбуці екопарку, поверненню птахів додому не завадила навіть заметіль.

“Своєї черги цього разу дочекалися орли. Звичайно, переїзд – справа нелегка та хвилююча, але багато часу для того, щоб адаптуватися на новому-старому місці, їм не знадобилося. Адже вони – вдома“, – пише пресслужба екопарку.

Відео: фейсбук екопарку

Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.