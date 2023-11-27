Заметіль не завадила. В екопарк під Харковом повернули орлів (відео)
До регіонального ландшафтного парку у селищі Лісне під Харковом привезли орлів.
Як повідомляють у фейсбуці екопарку, поверненню птахів додому не завадила навіть заметіль.
“Своєї черги цього разу дочекалися орли. Звичайно, переїзд – справа нелегка та хвилююча, але багато часу для того, щоб адаптуватися на новому-старому місці, їм не знадобилося. Адже вони – вдома“, – пише пресслужба екопарку.
Відео: фейсбук екопарку
Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метель, Орель, орлы, снег, Харьков., экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 22:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До регіонального ландшафтного парку у селищі Лісне під Харковом привезли орлів.".