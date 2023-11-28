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Толстолобик, амур и карп. 14 тонн рыбы выпустили в водохранилище Харьковщины

Общество 11:51   28.11.2023
Виктория Яковенко
Толстолобик, амур и карп. 14 тонн рыбы выпустили в водохранилище Харьковщины Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

24 ноября зарыбили Печенежское водохранилище Чугуевского района в Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

В водохранилище выпустили 14 тонн рыбы — двухлетку толстолобика (90 тыс.экз) – 10800 кг, двухлетку белого амура – (10 тыс.экз) 1500 кг и карпа – (10 тыс.экз) 1500 кг.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 11:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 ноября зарыбили Печенежское водохранилище Чугуевского района в Харьковской области.".