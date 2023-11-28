Товстолобик, амур і короп. 14 тонн риби випустили у водосховище на Харківщині
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
24 листопада зарибили Печенізьке водосховище Чугуївського району у Харківській області.
Про це повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.
У водосховище випустили 14 тонн риби: дворічку товстолобика (90 тис.екз) – 10800 кг, дворічку білого амура – (10 тис.екз) 1500 кг та коропа – (10 тис.екз) 1500 кг.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: амур, водохранилище, зарыбили, патруль, рыба, толстолобик, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 11:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 листопада зарибили Печенізьке водосховище Чугуївського району у Харківській області.".