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Товстолобик, амур і короп. 14 тонн риби випустили у водосховище на Харківщині

Суспільство 11:51   28.11.2023
Вікторія Яковенко
Товстолобик, амур і короп. 14 тонн риби випустили у водосховище на Харківщині Фото: Харківський рибоохоронний патруль

24 листопада зарибили Печенізьке водосховище Чугуївського району у Харківській області.

Про це повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

У водосховище випустили 14 тонн риби: дворічку товстолобика  (90 тис.екз)  – 10800 кг, дворічку білого амура – (10 тис.екз) 1500 кг та коропа – (10 тис.екз) 1500 кг.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 11:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 листопада зарибили Печенізьке водосховище Чугуївського району у Харківській області.".