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За неделю в Харькове устранили более 70 аварий на водоводах

Общество 14:47   28.11.2023
Виктория Яковенко
За неделю в Харькове устранили более 70 аварий на водоводах Фото: Харьковский горсовет

Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» на прошлой неделе устранили 74 аварийных ситуации на водоводах, упорядочили 98 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 23 водоразборные колонки, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили на предприятии, ремонтные бригады ежедневно прилагают усилия для обеспечения стабильного водоснабжения. Они устраняют аварии и проводят профилактические мероприятия.

Сообщить об утечке воды можно по телефону: 15-33.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» на прошлой неделе устранили 74 аварийных ситуации на водоводах, упорядочили 98 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 23 водоразборные колонки, рассказали в Харьковском горсовете.".