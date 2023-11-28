За неделю в Харькове устранили более 70 аварий на водоводах

Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» на прошлой неделе устранили 74 аварийных ситуации на водоводах, упорядочили 98 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 23 водоразборные колонки, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили на предприятии, ремонтные бригады ежедневно прилагают усилия для обеспечения стабильного водоснабжения. Они устраняют аварии и проводят профилактические мероприятия.

Сообщить об утечке воды можно по телефону: 15-33.