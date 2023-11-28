За неделю в Харькове устранили более 70 аварий на водоводах
Фото: Харьковский горсовет
Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» на прошлой неделе устранили 74 аварийных ситуации на водоводах, упорядочили 98 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 23 водоразборные колонки, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщили на предприятии, ремонтные бригады ежедневно прилагают усилия для обеспечения стабильного водоснабжения. Они устраняют аварии и проводят профилактические мероприятия.
Сообщить об утечке воды можно по телефону: 15-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: «Харьковводоснабжение», аварии, вода, міськрада, ремонт, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» на прошлой неделе устранили 74 аварийных ситуации на водоводах, упорядочили 98 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 23 водоразборные колонки, рассказали в Харьковском горсовете.".