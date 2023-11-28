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За тиждень у Харкові усунули понад 70 аварій на водоводах

Суспільство 14:47   28.11.2023
Вікторія Яковенко
За тиждень у Харкові усунули понад 70 аварій на водоводах Фото: Харківська міськрада

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 74 аварійні ситуації на водоводах, впорядкували 98 оглядових колодязів і капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомили на підприємстві, ремонтні бригади щодня докладають зусиль для забезпечення стабільного водопостачання. Вони усувають аварії та проводять профілактичні заходи.

Повідомити про витік води можна за телефоном: 15-33.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 74 аварійні ситуації на водоводах, впорядкували 98 оглядових колодязів і капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки, розповіли в Харківській міськраді.".