За тиждень у Харкові усунули понад 70 аварій на водоводах
Фото: Харківська міськрада
Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 74 аварійні ситуації на водоводах, впорядкували 98 оглядових колодязів і капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомили на підприємстві, ремонтні бригади щодня докладають зусиль для забезпечення стабільного водопостачання. Вони усувають аварії та проводять профілактичні заходи.
Повідомити про витік води можна за телефоном: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: «Харьковводоснабжение», аварии, вода, міськрада, ремонт, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 74 аварійні ситуації на водоводах, впорядкували 98 оглядових колодязів і капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки, розповіли в Харківській міськраді.".