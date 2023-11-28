За тиждень у Харкові усунули понад 70 аварій на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 74 аварійні ситуації на водоводах, впорядкували 98 оглядових колодязів і капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомили на підприємстві, ремонтні бригади щодня докладають зусиль для забезпечення стабільного водопостачання. Вони усувають аварії та проводять профілактичні заходи.

Повідомити про витік води можна за телефоном: 15-33.