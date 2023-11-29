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В Харькове приспустили флаг Украины (видео)

Общество 12:27   29.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)

В Харькове 29 ноября приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.

Видео с места опубликовал один из харьковских Telegram-каналов. Флаг, скорее всего, приспустили из-за сильного ветра.

Видео: соцсети

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 12:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 29 ноября приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.".