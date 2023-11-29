У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові 29 листопада приспустили Державний Прапор України на найвищому флагштоку міста.
Відео з місця опублікував один із харківських телеграм-каналів. Прапор, скоріш за все, приспустили через сильний вітер.
Відео: соцмережі
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 12:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 29 листопада приспустили Державний Прапор України на найвищому флагштоку міста.".