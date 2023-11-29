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В Харькове в маршрутке обокрали женщину: злоумышленников поймали (фото)

Общество 13:43   29.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове в маршрутке обокрали женщину: злоумышленников поймали (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские задержали двух мужчин, которые обокрали женщину в маршрутном такси.

28 ноября правоохранители получили сообщение, что около 16:20 в маршрутке в районе улицы Гвардейцев Широнинцев 46-летняя женщина обнаружила отсутствие кошелька, в котором находились документы, банковские карточки и деньги, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские разыскали злоумышленников. Ими оказались 45-летний и 52-летний мужчины. В ходе проверки у них обнаружили вещественные доказательства.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

Злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о сообщении мужчинам о подозрении.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали двух мужчин, которые обокрали женщину в маршрутном такси.".