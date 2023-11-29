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У Харкові в маршрутці обікрали жінку: зловмисників піймали (фото)

Суспільство 13:43   29.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові в маршрутці обікрали жінку: зловмисників піймали (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські затримали двох чоловіків, які обікрали жінку в маршрутному таксі.

28 листопада правоохоронці отримали повідомлення, що близько 16:20 в маршрутці в районі вулиці Гвардійців Широнінців 46-річна жінка виявила відсутність гаманця, в якому знаходились документи, банківські картки та гроші, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські розшукали зловмисників. Ними виявились 45-річний та 52-річний чоловіки. Під час перевірки у них виявили речові докази.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

Зловмисникам загрожує від 5 до 8 років тюрми. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 13:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали двох чоловіків, які обікрали жінку в маршрутному таксі.".