У Харкові в маршрутці обікрали жінку: зловмисників піймали (фото)

Поліцейські затримали двох чоловіків, які обікрали жінку в маршрутному таксі.

28 листопада правоохоронці отримали повідомлення, що близько 16:20 в маршрутці в районі вулиці Гвардійців Широнінців 46-річна жінка виявила відсутність гаманця, в якому знаходились документи, банківські картки та гроші, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські розшукали зловмисників. Ними виявились 45-річний та 52-річний чоловіки. Під час перевірки у них виявили речові докази.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

Зловмисникам загрожує від 5 до 8 років тюрми. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру.