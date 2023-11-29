У Харкові в маршрутці обікрали жінку: зловмисників піймали (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські затримали двох чоловіків, які обікрали жінку в маршрутному таксі.
28 листопада правоохоронці отримали повідомлення, що близько 16:20 в маршрутці в районі вулиці Гвардійців Широнінців 46-річна жінка виявила відсутність гаманця, в якому знаходились документи, банківські картки та гроші, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські розшукали зловмисників. Ними виявились 45-річний та 52-річний чоловіки. Під час перевірки у них виявили речові докази.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.
Зловмисникам загрожує від 5 до 8 років тюрми. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали двох чоловіків, які обікрали жінку в маршрутному таксі.".