Ветер сорвал крышу с дома в Харькове: что происходит на улицах города (видео)

В Харькове 29 ноября бушует непогода.

Сильный ветер сорвал крышу с одного из домов на улице Одесской, этот момент снял на видео блогер Женя Зуб.

Видео: Женя Зуб

Кроме ветра, в Харькове начался мокрый снег.

Видео: Елена Нагорная

Напомним, синоптики отмечали, что порывы ветра утром и днем могут достигать 15-20 м/с. Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов накануне предупреждал горожан: «Ожидаем тяжелый циклон, все наши коммунальные предприятия будут работать в полном объеме. Что касается харьковчан, то действительно нужно быть осторожными».

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