Ветер сорвал крышу с дома в Харькове: что происходит на улицах города (видео)
В Харькове 29 ноября бушует непогода.
Сильный ветер сорвал крышу с одного из домов на улице Одесской, этот момент снял на видео блогер Женя Зуб.
Видео: Женя Зуб
Кроме ветра, в Харькове начался мокрый снег.
Видео: Елена Нагорная
Напомним, синоптики отмечали, что порывы ветра утром и днем могут достигать 15-20 м/с. Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов накануне предупреждал горожан: «Ожидаем тяжелый циклон, все наши коммунальные предприятия будут работать в полном объеме. Что касается харьковчан, то действительно нужно быть осторожными».
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 12:43;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 29 ноября бушует непогода.".