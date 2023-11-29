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Ветер сорвал крышу с дома в Харькове: что происходит на улицах города (видео)

Репортаж 12:43   29.11.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Ветер сорвал крышу с дома в Харькове: что происходит на улицах города (видео)

В Харькове 29 ноября бушует непогода.

Сильный ветер сорвал крышу с одного из домов на улице Одесской, этот момент снял на видео блогер Женя Зуб.

Видео: Женя Зуб

Кроме ветра, в Харькове начался мокрый снег.

 

Видео: Елена Нагорная

Напомним, синоптики отмечали, что порывы ветра утром и днем могут достигать 15-20 м/с. Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов накануне предупреждал горожан: «Ожидаем тяжелый циклон, все наши коммунальные предприятия будут работать в полном объеме. Что касается харьковчан, то действительно нужно быть осторожными».

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 12:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 29 ноября бушует непогода.".