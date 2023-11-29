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Вітер зірвав дах з будинку в Харкові: що відбувається на вулицях міста (відео)

Репортаж 12:43   29.11.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Вітер зірвав дах з будинку в Харкові: що відбувається на вулицях міста (відео)

У Харкові 29 листопада вирує негода.

Вітер зірвав дах з одного з будинків на вулиці Одеській, цей момент зняв на відео блогер Женя Зуб.

Відео: Женя Зуб

Крім вітру, у Харкові почався мокрий сніг.

 

Відео: Олена Нагорна

Нагадаємо, синоптики зазначали, що пориви вітру вранці та вдень можуть сягати 15-20 м/с. Тим часом мер Харкова Ігор Терехов напередодні попереджав містян: «Очікуємо важкий циклон, всі наші комунальні підприємства будуть працювати в повному обсязі. Що стосується харків’ян, то дійсно треба бути обережними».

Читайте також: Вітер на Харківщині залишив без світла 1700 будинків

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 12:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 29 листопада вирує негода.".