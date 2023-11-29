Вітер зірвав дах з будинку в Харкові: що відбувається на вулицях міста (відео)

У Харкові 29 листопада вирує негода.

Вітер зірвав дах з одного з будинків на вулиці Одеській, цей момент зняв на відео блогер Женя Зуб.

Відео: Женя Зуб

Крім вітру, у Харкові почався мокрий сніг.

Відео: Олена Нагорна

Нагадаємо, синоптики зазначали, що пориви вітру вранці та вдень можуть сягати 15-20 м/с. Тим часом мер Харкова Ігор Терехов напередодні попереджав містян: «Очікуємо важкий циклон, всі наші комунальні підприємства будуть працювати в повному обсязі. Що стосується харків’ян, то дійсно треба бути обережними».

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