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Харьковчанин в instagram «продавал» несуществующие товары

Происшествия 09:34   30.11.2023
Оксана Горун
Харьковчанин в instagram «продавал» несуществующие товары

Полиция разоблачила интернет-мошенника. Харьковчанин получал деньги за товары, выставленные на продажу через соцсеть «Instagram», но покупателям ничего не отправлял.

«Злоумышленник создавал в социальной сети «Instagram» аккаунты, на которых размещал объявления о продаже одежды и косметических изделий. Получая заказ, мужчина предлагал перевести деньги на банковские карты в виде предоплаты или полной оплаты товара. После поступления денег на карточные счета аккаунты потерпевших блокировались, товар не высылался», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Продавал несуществующие товары через инстаграм - поймали мошенника в Харькове 2

27-летний фигурант дела, по данным полиции, причастен к 15 подобным мошенничествам. Его нашли.

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«29 ноября во время санкционированного обыска правоохранители изъяли банковские карты, компьютерную технику, заметки с учетами сделок, адресами, телефонами и фамилиями, деньги. Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении по ч. 4 ст.190 («мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы», — проинформировали в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разоблачила интернет-мошенника. Харьковчанин получал деньги за товары, выставленные на продажу через соцсеть «Instagram», но покупателям ничего не отправлял".