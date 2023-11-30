Харьковчанин в instagram «продавал» несуществующие товары
Полиция разоблачила интернет-мошенника. Харьковчанин получал деньги за товары, выставленные на продажу через соцсеть «Instagram», но покупателям ничего не отправлял.
«Злоумышленник создавал в социальной сети «Instagram» аккаунты, на которых размещал объявления о продаже одежды и косметических изделий. Получая заказ, мужчина предлагал перевести деньги на банковские карты в виде предоплаты или полной оплаты товара. После поступления денег на карточные счета аккаунты потерпевших блокировались, товар не высылался», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
27-летний фигурант дела, по данным полиции, причастен к 15 подобным мошенничествам. Его нашли.
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«29 ноября во время санкционированного обыска правоохранители изъяли банковские карты, компьютерную технику, заметки с учетами сделок, адресами, телефонами и фамилиями, деньги. Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении по ч. 4 ст.190 («мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы», — проинформировали в ГУНП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: интернет, мошенник, мошенничество, полиция;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разоблачила интернет-мошенника. Харьковчанин получал деньги за товары, выставленные на продажу через соцсеть «Instagram», но покупателям ничего не отправлял".