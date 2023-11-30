Харків’янин у інстаграмі “продавав” неіснуючі товари

Поліція викрила інтернет-шахрая. Харків’янин отримував гроші за товари, виставлені на продаж через соцмережу “Instagram”, але покупцям нічого не відправляв.

“Зловмисник створював в соціальній мережі Instagram акаунти, на яких розміщував оголошення про продаж одягу та косметичних виробів. Отримуючи замовлення, чоловік пропонував переказати гроші на банківські картки у вигляді передплати або повної плати за товар. Після надходження грошей на карткові рахунки акаунти потерпілих блокувались, товар не надсилався”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

27-річний фігурант справи, за даними поліції, причетний до 15 подібних шахрайств. Його знайшли.

“29 листопада під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку, нотатки з обліками оборудок, адресами, телефонами та прізвищами, гроші. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі“, – поінформували в ГУНП.