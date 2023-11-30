Харків’янин у інстаграмі “продавав” неіснуючі товари
Поліція викрила інтернет-шахрая. Харків’янин отримував гроші за товари, виставлені на продаж через соцмережу “Instagram”, але покупцям нічого не відправляв.
“Зловмисник створював в соціальній мережі Instagram акаунти, на яких розміщував оголошення про продаж одягу та косметичних виробів. Отримуючи замовлення, чоловік пропонував переказати гроші на банківські картки у вигляді передплати або повної плати за товар. Після надходження грошей на карткові рахунки акаунти потерпілих блокувались, товар не надсилався”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
27-річний фігурант справи, за даними поліції, причетний до 15 подібних шахрайств. Його знайшли.
Читайте також: Call-центр у в’язниці: харківська СБУ викрила групу шахраїв (фото)
“29 листопада під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку, нотатки з обліками оборудок, адресами, телефонами та прізвищами, гроші. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі“, – поінформували в ГУНП.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: интернет, мошенник, мошенничество, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янин у інстаграмі “продавав” неіснуючі товари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція викрила інтернет-шахрая. Харків’янин отримував гроші за товари, виставлені на продаж через соцмережу “Instagram”, але покупцям нічого не відправляв".