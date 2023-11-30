Сбитые «шахеды», авиаудары и семь атак на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ
В утренней сводке Генштаба — данные о затяжной атаке «шахедов» по территории Украины, а также обстрелах и авиаударах по Харьковской области.
«Сегодня ночью, оккупанты снова нанесли удар по нашему государству, применив восемь зенитных управляемых ракет С-300 и 20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Нашими защитниками уничтожено 14 ударных БПЛА», — сообщил Генштаб.
Об угрозе БПЛА ночью предупреждали и жителей Харьковской области, беспилотник летел мимо — курсом в сторону Полтавщины. В течение суток армия РФ нанесла серию авиационных ударов по Харьковской области.
«Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка Харьковской области», — проинформировали в ГШ.
Также населенные пункты региона — среди 110 в Украине, которые были под артиллерийскими обстрелами. Всего враг нанес по Украине 11 ракетных и 28 авиационных ударов, а также 43 обстрела из РСЗО.
На фронте за сутки произошло 101 боевое столкновение.
Читайте также: Главные новости Харькова 30 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак», — отметили в Генштабе.
Авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов и два — по их ЗРК. Ракетчики поразили три пункта управления россиян, два склада беспилотников и два района сосредоточения врага.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сбитые «шахеды», авиаудары и семь атак на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 07:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — данные о затяжной атаке «шахедов» по территории Украины, а также обстрелах и авиаударах по Харьковской области".