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Сбитые «шахеды», авиаудары и семь атак на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ

Происшествия 07:34   30.11.2023
Оксана Горун
Сбитые «шахеды», авиаудары и семь атак на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба — данные о затяжной атаке «шахедов» по территории Украины, а также обстрелах и авиаударах по Харьковской области.

«Сегодня ночью, оккупанты снова нанесли удар по нашему государству, применив восемь зенитных управляемых ракет С-300 и 20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Нашими защитниками уничтожено 14 ударных БПЛА», — сообщил Генштаб.

Об угрозе БПЛА ночью предупреждали и жителей Харьковской области, беспилотник летел мимо — курсом в сторону Полтавщины. В течение суток армия РФ нанесла серию авиационных ударов по Харьковской области.

«Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

Также населенные пункты региона — среди 110 в Украине, которые были под артиллерийскими обстрелами. Всего враг нанес по Украине 11 ракетных и 28 авиационных ударов, а также 43 обстрела из РСЗО.

На фронте за сутки произошло 101 боевое столкновение.

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«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак», — отметили в Генштабе.

Авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов и два — по их ЗРК. Ракетчики поразили три пункта управления россиян, два склада беспилотников и два района сосредоточения врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 07:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — данные о затяжной атаке «шахедов» по территории Украины, а также обстрелах и авиаударах по Харьковской области".