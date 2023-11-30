Live
  • Чт 30.11.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.38
  • EUR 39.96

Збиті “шахеди”, авіаудари та сім атак на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

Події 07:34   30.11.2023
Оксана Горун
Збиті “шахеди”, авіаудари та сім атак на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – дані про затяжну атаку “шахедів” по території України, а також обстріли та авіаудари по Харківській області.

Сьогодні вночі, окупанти знову завдали удару по нашій державі, застосувавши вісім зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашими захисниками знищено 14 ударних БпЛА“, – повідомив Генштаб.

Про загрозу БПЛА вночі попереджали й мешканців Харківської області, безпілотник летів повз – курсом у бік Полтавщини. Протягом доби армія РФ завдала серії авіаційних ударів по Харківській області.

“Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка Харківської області”, – поінформували в ГШ.

Також населені пункти регіону – серед 110 в Україні, які були під артилерійськими обстрілами. Усього ворог завдав по Україні 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, а також 43 обстріли з РСЗВ.

На фронті за добу сталося 101 бойове зіткнення.

Читайте також:  Головні новини Харкова 30 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак“, – зазначили в Генштабі.

Авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження окупантів і два – по їхнім ЗРК. Ракетники вразили три пункти управління росіян, два склади безпілотників та два райони зосередження ворога.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Збиті “шахеди”, авіаудари та сім атак на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
Збиті “шахеди”, авіаудари та сім атак на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
30.11.2023, 07:34
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
29.11.2023, 11:12
Головні новини Харкова 30 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 30 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу
30.11.2023, 07:22
Сьогодні 30 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 листопада: яке свято та день в історії
30.11.2023, 06:00
Анонсоване Тереховим скорочення чиновників. Аналітики дослідили бюджет-2024
Анонсоване Тереховим скорочення чиновників. Аналітики дослідили бюджет-2024
29.11.2023, 23:19
Евакуйовані з Куп’янщини родини з дітьми намагаються повернутися – Синєгубов
Евакуйовані з Куп’янщини родини з дітьми намагаються повернутися – Синєгубов
29.11.2023, 17:44

Новини за темою:

09:05
Фортифікації на кордоні потрібно починати будувати з Харківщини – Мусієнко
08:32
Синєгубов повідомив про наслідки ударів авіабомбами по Харківщині (фото)
07:23
На Харківщині відбили п’ять атак армії РФ – Генштаб
15:47
Як уникнути поразки України і не повторити помилок Обами, думають у США
07:52
Циклон та шторм не зупинили бойові дії в Україні – ISW (відео)

Ви читали новину: «Збиті “шахеди”, авіаудари та сім атак на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 07:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу – дані про затяжну атаку “шахедів” по території України, а також обстріли та авіаудари по Харківській області".