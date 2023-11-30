Збиті “шахеди”, авіаудари та сім атак на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
У ранковому зведенні Генштабу – дані про затяжну атаку “шахедів” по території України, а також обстріли та авіаудари по Харківській області.
“Сьогодні вночі, окупанти знову завдали удару по нашій державі, застосувавши вісім зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашими захисниками знищено 14 ударних БпЛА“, – повідомив Генштаб.
Про загрозу БПЛА вночі попереджали й мешканців Харківської області, безпілотник летів повз – курсом у бік Полтавщини. Протягом доби армія РФ завдала серії авіаційних ударів по Харківській області.
“Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка Харківської області”, – поінформували в ГШ.
Також населені пункти регіону – серед 110 в Україні, які були під артилерійськими обстрілами. Усього ворог завдав по Україні 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, а також 43 обстріли з РСЗВ.
На фронті за добу сталося 101 бойове зіткнення.
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“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак“, – зазначили в Генштабі.
Авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження окупантів і два – по їхнім ЗРК. Ракетники вразили три пункти управління росіян, два склади безпілотників та два райони зосередження ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 07:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу – дані про затяжну атаку “шахедів” по території України, а також обстріли та авіаудари по Харківській області".