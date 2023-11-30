Збиті “шахеди”, авіаудари та сім атак на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – дані про затяжну атаку “шахедів” по території України, а також обстріли та авіаудари по Харківській області.

“Сьогодні вночі, окупанти знову завдали удару по нашій державі, застосувавши вісім зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашими захисниками знищено 14 ударних БпЛА“, – повідомив Генштаб.

Про загрозу БПЛА вночі попереджали й мешканців Харківської області, безпілотник летів повз – курсом у бік Полтавщини. Протягом доби армія РФ завдала серії авіаційних ударів по Харківській області.

“Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка Харківської області”, – поінформували в ГШ.

Також населені пункти регіону – серед 110 в Україні, які були під артилерійськими обстрілами. Усього ворог завдав по Україні 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, а також 43 обстріли з РСЗВ.

На фронті за добу сталося 101 бойове зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак“, – зазначили в Генштабі.

Авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження окупантів і два – по їхнім ЗРК. Ракетники вразили три пункти управління росіян, два склади безпілотників та два райони зосередження ворога.