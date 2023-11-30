Головні новини Харкова 30 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:22

Сім атак і серія авіаударів по Куп’янському району – дані Генштабу на ранок 30 листопада

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак”, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіаційні удари ворог завдав по Синьківці, Петропавлівці, Куп’янську та Курилівці.

07:00

Ніч із затяжною тривогою та загрозою “шахедів”

Минула ніч в Україні в черговий раз стала “ніччю “шахедів”. На Харківщині затяжна повітряна тривога була з 23:32 по 01:43. Спочатку повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу. А о 23:49 – про рух “шахедів”.

Моніторингові канали повідомили, що БПЛА летить курсом на Красноград. Однак пізніше безпілотник змінив напрямок у бік Полтавської області. “Шахеди” над Україною “ловили” до 5:40 ранку. Про небезпеку попереджали по черзі практично усі центральні регіони. На ранок Хмельницька ОВА повідомила про падіння уламків одного з безпілотників на території неробочого заводу в регіоні. Пожежі не було, а наслідки падіння встановлюють.