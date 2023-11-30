Ворог проводив штурми на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ
Російські військові на Харківщині за підтримки авіації вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району.
Загалом на Куп’янському напрямку (враховуючи Стельмахівку Луганської області) українські оборонці відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаудару біля Іванівки Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Нестерне на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, Купянский район, купянское направление, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РРосійські військові на Харківщині за підтримки авіації вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району.".