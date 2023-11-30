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Ворог проводив штурми на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ

Події 20:00   30.11.2023
Олена Нагорна
Ворог проводив штурми на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ

Російські військові на Харківщині за підтримки авіації вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району.

Загалом на Куп’янському напрямку (враховуючи Стельмахівку Луганської області) українські оборонці відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару біля Іванівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Нестерне на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: Вечірні удари КАБами та лінія фронту: Канашевич — про ситуацію на Куп’янщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РРосійські військові на Харківщині за підтримки авіації вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району.".