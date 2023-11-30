Враг проводил штурмы на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб ВСУ

Российские военные на Харьковщине при поддержке авиации вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района.

Всего на Купянском направлении (учитывая Стельмаховку Луганской области) украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар возле Ивановки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Нестерное на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.