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Враг проводил штурмы на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб ВСУ

Происшествия 20:00   30.11.2023
Елена Нагорная
Враг проводил штурмы на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб ВСУ

Российские военные на Харьковщине при поддержке авиации вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района.

Всего на Купянском направлении (учитывая Стельмаховку Луганской области) украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар возле Ивановки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Нестерное на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные на Харьковщине при поддержке авиации вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района.".