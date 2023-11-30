Враг проводил штурмы на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб ВСУ
Российские военные на Харьковщине при поддержке авиации вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района.
Всего на Купянском направлении (учитывая Стельмаховку Луганской области) украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудар возле Ивановки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Нестерное на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, Купянский район, купянское направление, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные на Харьковщине при поддержке авиации вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района.".